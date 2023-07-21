У девяти школ и детских садов Тверской области заменят дорожное покрытие

Будут проведены работы по разборке существующего покрытия, устройству нескольких новых слоев асфальтобетона, установке бортовых камней. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На территориях девяти школ и детсадов региона в 2023 году обновят дорожное покрытие. Решение утверждено на заседании бюджетной комиссии региона под руководством губернатора Игоря Рудени.

- Запланировано обновление покрытия в Пеновской школе им. Е.И. Чайкиной, Лихославльской школе №2, Вышневолоцком лицее №15, Медновской школе Калининского округа, Ново-Ямской школе им. Адмирала Ф.С. Октябрьского Старицкого округа, Фировской школе, Мошковской школе Торжокского района, школе №15 Твери и в детском саду «Солнышко» Западнодвинского округа, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.

Уточняется, что все работы по поручению губернатора должны быть выполнены по единому стандарту качества.