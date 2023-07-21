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НовостиОбщество21 июля 2023 7:53

У девяти школ и детских садов Тверской области заменят дорожное покрытие

Об этом сообщает правительство региона
Алексей АНДРЕЕВ
Будут проведены работы по разборке существующего покрытия, устройству нескольких новых слоев асфальтобетона, установке бортовых камней.

Будут проведены работы по разборке существующего покрытия, устройству нескольких новых слоев асфальтобетона, установке бортовых камней.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На территориях девяти школ и детсадов региона в 2023 году обновят дорожное покрытие. Решение утверждено на заседании бюджетной комиссии региона под руководством губернатора Игоря Рудени.

- Запланировано обновление покрытия в Пеновской школе им. Е.И. Чайкиной, Лихославльской школе №2, Вышневолоцком лицее №15, Медновской школе Калининского округа, Ново-Ямской школе им. Адмирала Ф.С. Октябрьского Старицкого округа, Фировской школе, Мошковской школе Торжокского района, школе №15 Твери и в детском саду «Солнышко» Западнодвинского округа, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.

Уточняется, что все работы по поручению губернатора должны быть выполнены по единому стандарту качества.