В Твери создают пункты выдачи средств индивидуальной защиты для населения

Всего в городе появится 23 пункта выдачи средств индивидуальной защиты. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

20 июля администрация Твери опубликовала постановление о создании в городе пунктов выдачи средств индивидуальной защиты.

Пункты выдачи средств индивидуальной защиты нужны для организованной выдачи средств индивидуальной защиты личному составу нештатных аварийно-спасательных формирований, рабочим и служащим предприятий, населению. Их создадут в соответствии с федеральными законами, постановлениями Правительства РФ и приказами МЧС.

Пункты выдачи СИЗ будут предназначены для неработающего населения города, прежде всего – детей.

Всего в Твери создадут 23 таких пункта. В каждом районе города. Расположатся они в крупных городских школах и ДК. Так, к примеру, будут пункты в гимназиях 12, 6, 17, во дворце культуры «Синтетик», в доме культуры посёлка Элеватор.

Полный список можно посмотреть здесь.

Каков порядок выдачи СИЗов в случае ЧС, и какие из средств будут там в наличии - горадминистрация не сообщает.

Позже городская администрация распространила комментарий, в котором, в частности, говорится: «Перечень учреждений, выдающих средства индивидуальной защиты, необходимо актуализировать в соответствии с федеральными требованиями. Все, указанные в постановлении администрации пункты на территории города были определены еще с конца 90-х годов в соответствии с федеральными законами, постановлениями Правительства РФ и приказами Министерства РФ ГО ЧС. В настоящее время список актуализирован, в соответствии с федеральными требованиями, публикация необходима для официального вступления в силу».