Сенатор от Тверской области Андрей Епишин отчитался о проделанной работе

Сенатор Андрей Епишин. Фото: ЗСТО

Сенатор Андрей Епишин представил отчет о работе за 2022 год на пленарном заседании парламента Тверской области, которое прошло 20 июля. Об этом сообщила пресс-служба Заксобрания.

Андрей Епишин подробно представил свою деятельность в Совете Федерации, включая работу в Комитете по бюджету и финансовым рынкам, трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, законодательную и представительскую деятельность, участие в осуществлении парламентского контроля, международную и межпарламентскую деятельность в рамках сотрудничества с парламентами иностранных государств.

Также отчет касался работы сенатора непосредственно в регионе.

Депутаты отчёт одобрили.