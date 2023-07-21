В Тверской области причиной остановки автомобилиста сотрудником ГИБДД теперь может стать проверка документов

Тверские полицейские могут останавливать авто для проверки документов. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

20 июля в Твери в областном ГИБДД прошёл брифинг. Начальник УГИБДД УМВД России по Тверской области полковник полиции Дмитрий Арзанов в числе прочего сообщил журналистам об изменении с российском законодательстве. 11 июля вступил в силу приказ МВД о надзоре за дорожным движением.

Как сообщает ТИА , Дмитрий Арзанов пояснил, за что же теперь могут останавливать тверских автомобилистов сотрудники ГИБДД.

Теперь причиной остановки водителя сотрудником ДПС может стать простая проверка документов. Утомленный внешний вид водителя тоже может стать причиной остановки инспектором ДПС. Это связано с большим количеством ДТП, причиной которых стал сон за рулем. Часто такие аварии имеют тяжкие последствия.

Есть и ещё ряд новшеств, однако, стоит отметить, что все они федеральные и действуют на территории всей страны.