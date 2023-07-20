Два человека пострадали при столкновении «Нивы» с березой в Тверской области

Фото с места ДТП под Бежецком. Фото: ГИБДД по Тверской области

Под Бежецком в Тверской области днём 20 июля автомобиль «Нива» врезался в березу, сильные увечья получили водитель и пассажир. О ДТП сообщили в региональном ГИБДД.

В Бежецком муниципальном округе на 26 километре дороги «Бежецк — Еськи» автомобиль «Нива» вылетел в кювет и врезался в дерево. Удар был такой силы, что дерево покорежило капот и кабину.

Пострадали двое: водитель 1978 года рождения получил ушиб грудной клетки, перелом рёбер, а также пассажир, мужчина 1964 года рождения, получил ушиб коленного сустава.

О госпитализации пострадавших не сообщается.