В восьми округах Тверской области устанавливают модульные ФАПы

Модульный ФАП. Фото: ПТО

В 10 населенных пунктах Верхневолжья монтируют модульные фельдшерско-акушерские пункты.

- В настоящее время модульные ФАПы устанавливают в населенных пунктах Бежецкого, Калининского, Кимрского, Кувшиновского, Нелидовского, Торопецкого, Фировского и Ржевского округов, - уточнила пресс-служба областного правительства.

Также сообщается, что вскоре запланирована поставка и сборка из модульных конструкций двух врачебных амбулаторий в деревне Рязаново и поселке Заволжский Калининского округа.

Установка новых ФАПов и амбулаторий ведется по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Всего в 2023 году в регионе должны установить 27 ФАПов и шесть врачебных амбулаторий.

Губернатор Игорь Руденя считает - благодаря развитию сети модульных ФАПов и амбулаторий обеспечивается доступность медицинской помощи для жителей отдаленных территорий Тверской области.