Президент России поддержал идею жительницы Тверской области, разработчицы видеоигр

Разработчица видеоигр, жительница Кесовой Горы Анна Козлова высказала идею на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». Фото: kremlin.ru/скриншот видео

Президент России поддержал предложение проживающей в Кесовой Горе Анны Козловой - финалистки первого сезона Всероссийского конкурса разработчиков игр «Начни игру». Инициатива была высказана на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», председателем которой является глава государства.

Анна Козлова предложила включить второй этап конкурса «Начни игру» в мероприятия турнира «Игры Будущего» в 2024 году.

Анна рассказала, что является писателем, разработчиком видеоигр. Она отметила, что современные видеоигры - это не «стрелялки», как кто-то до сих пор может считать, а произведения на стыке высоких технологий, искусства и образования, которые помогают развиваться.

Президенту понравилась идея девушки о включении киберспортивных соревнований проекта «Начни игру» в мероприятия турнира «Игры будущего».

- Аня, принимается, будем работать, - обнадежил нашу землячку Путин.

На заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». Фото: kremlin.ru/скриншот видео

В прошлом году президентская платформа «Россия – страна возможностей» запустила Всероссийский конкурс «Начни игру» в связи с высоким спросом на проект со стороны геймеров и программистов. На конкурсе можно не только продемонстрировать свои разработки экспертам индустрии, но и получить профильные навыки и знания.