В Твери мужчина сорвался с проводов на высоте пятого этажа

Момент падения мужчины попал на видео прохожих. Фото: ВК/"Осторожно: Тверь"

Сообщение о том, что мужчина висит на проводах проходящих с крыши девятиэтажки на крышу пятиэтажного дома на бульваре Цанова в Твери, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 20 июля.

На место прибыли спасатели ПСЧ-1 с автолестницей и начали подниматься, но мужчина не смог удержаться и упал на землю с высоты пятого этажа.

Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи. По словам очевидцев, помочь мужчине не смогли. Он умер.