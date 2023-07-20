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НовостиПроисшествия20 июля 2023 11:55

В Твери мужчина сорвался с проводов на высоте пятого этажа

На место выезжали спасатели МЧС
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Момент падения мужчины попал на видео прохожих. Фото: ВК/"Осторожно: Тверь"

Момент падения мужчины попал на видео прохожих. Фото: ВК/"Осторожно: Тверь"

Сообщение о том, что мужчина висит на проводах проходящих с крыши девятиэтажки на крышу пятиэтажного дома на бульваре Цанова в Твери, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 20 июля.

На место прибыли спасатели ПСЧ-1 с автолестницей и начали подниматься, но мужчина не смог удержаться и упал на землю с высоты пятого этажа.

Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи. По словам очевидцев, помочь мужчине не смогли. Он умер.

Пострадавшего передали медикам скорой помощи Фото: ВК/"Осторожно: Тверь"/Андрей Петров

Пострадавшего передали медикам скорой помощи Фото: ВК/"Осторожно: Тверь"/Андрей Петров