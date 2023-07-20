Героя похоронили с воинскими почестями Фото: ПТО

20 июля в Твери простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Антоном Смирновым.

Антон Смирнов родился 8 марта 1980 года в Твери. Окончил среднюю школу №34, затем профессиональный лицей №39, высшее образование получил в Тверском государственном техническом университете. Проходил службу в рядах Российской армии в должности командира отделения. В октябре 2022 года был призван на военную службу по мобилизации.

Соболезнования семье военнослужащего выразил губернатор Игорь Руденя.

-Примите искренние соболезнования в связи с гибелью Антона Викторовича Смирнова. Антон Викторович с честью исполнил воинский долг, сражаясь за правое дело ради своих родных и близких, мирных людей, всего нашего Отечества. Он проявил себя как настоящий герой, достойный вечной памяти. Желаем вам сил и мужества. Тверская область скорбит вместе с вами, - сказал Игорь Руденя.

Отпевание Антона Смирнова и траурный митинг состоялись на Дмитрово-Черкасском кладбище. Героя похоронили с воинскими почестями.