В промышленно-экономическом колледже в Твери создадут образовательный кластер «Искусство и креативная индустрия»

В Тверском промышленно-экономическом колледже продолжается реализация федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы РФ «Развитие образования». Фото: ПТО

В Тверском промышленно-экономическом колледже создается первый в регионе образовательный кластер в в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Учреждение стало победителем прошлогоднего грантового конкурса на создание образовательных кластеров, а в этом году приступило к реализации проекта.

Здесь создается образовательный кластер по направлению «Искусство и креативная индустрия». Сейчас разрабатываются дизайн проекты, согласовываются программы и инфраструктурные листы, готовятся аудитории и производится закупка оборудования.

В рамках кластера учреждение будет проводить подготовку дизайнеров, программистов, фотографов, модельеров-конструкторов и графических дизайнеров.

В этом году в число победителей федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы РФ «Развитие образования» вошел Кашинский колледж.

Образовательно-производственный центр будет создан на базе учебного корпуса колледжа по наиболее востребованным программам отрасли сельского хозяйства, которые реализуются в учреждении: это «Ветеринария» и «Мастер сельскохозяйственного производства».