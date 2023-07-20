Во Ржеве Тверской области хотят назвать улицу именем героя СВО Артура Тулякова

Артур Туляков служил в составе танкового батальона Тверской области Фото: vk.com/Роман Крылов Читайте на WWW.TVER.KP.RU: https://www.tver.kp.ru/online/news/5289430/

Глава Ржевского округа Роман Крылов выступил с инициативой о присвоении улицам Ржева имён героев СВО.

- Я вынес на рассмотрение Комиссии по увековечиванию памяти выдающихся людей и событий на территории Ржевского муниципального округа Тверской области вопрос о переименовании улицы Жореса в улицу Артура Тулякова, - написал Роман Крылов в соцсети.

Артур Туляков служил командиром танка, погиб, исполняя воинский и гражданский долг. Награжден Орденом Мужества, медалью «За заслуги перед Ржевским муниципальным округом». Он был активным членом волонтёрского поискового отряда «Сова». На его счету многие спасённые жизни. На школе, в которой учился герой, будет установлена мемориальная доска.