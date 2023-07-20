Заксобрание Тверской области согласилось с тем, как правительство региона расходовало бюджетные деньги в прошлом году

На заседании. Фото: ЗСТО

20 июля Законодательное Собрание приняло закон «Об исполнении областного бюджета Тверской области за 2022 год», внесенный правительством региона. О решении, принятом на пленарном заседании областного парламента, сообщает пресс-служба областного парламента.

Исполнение областного бюджета за 2022 году по доходам составило 105,4 млрд. руб. или 105,8% к годовым назначениям. Перевыполнение годовых бюджетных назначений составило 5 млрд. 788 млн. руб. По сравнению с 2021 годом доходы увеличились на 13,1 млрд. руб. или 14,2%.

Расходы областного бюджета исполнены в сумме 98, 8 млрд. руб. или на 94,6% от законодательно утвержденных бюджетных ассигнований.

В частности, расходы на реализацию в 2022 году в регионе 12 национальных проектов составили 20,2 млрд. рублей. Благодаря нацпроектам реализованы инициативы в образовании, туризме, культуре,экологии. Обеспечена поддержка предпринимателей, развитие цифровой экономики.

Расходы на соцполитику, образование и здравоохранение составили 54 млрд. 232 млн. руб. или 54,9% от общего объема расходов обл. бюджета.

Законодательное Собрание в двух чтениях также приняло закон «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области за 2022 год».

Доходная часть бюджета ТФОМС исполнена на 98,8% с фактическими поступлениями в сумме 18 млрд. 609 млн. руб. Расходы бюджета ТФОМС за 2022 год исполнены в сумме 18 млрд. 467 млн. руб., что составляет 94,4% к утвержденной сумме на год.

Средства фонда в прошлом году направлялись чаще всего на предоставление жителям региона медицинской помощи в рамках ОМС, приобретение и ремонт медицинского оборудования для больниц и поликлиник, стимулирующие выплаты медикам, проведение диспансеризации и другие цели.