Игорь Руденя посетил площадку будущего строительства магистрали в объезд Старой Константиновки в Твери

Новая магистраль станет частью транспортной системы, соединяющей дорожную сеть Твери с М-11 «Нева». Фото: ПТО

20 июля губернатор Игорь Руденя провел выездное совещание на площадках планируемого строительства магистрали в направлении города Кимры - трасса начнется в створе улицы Академика Туполева в Твери.

Глава региона также осмотрел место примыкания магистрали к М-11. Новая магистраль будет проложена в объезд деревни Старая Константиновка, она соединит напрямую улицу Академика Туполева и Савватьевское шоссе за СНТ «Спутник».

Как уточнила пресс-служба областного правительства, проект реализуют в два этапа – строительство в обход деревни 4,6 км дороги и капитальный ремонт участка протяженностью 1 км. Действующая дорога через Старую Константиновку сохранится для локальных поездок.

- Стартует важный для нашего региона проект – формирование новой четырехполосной трассы для выезда из города Твери до развязки М-11, – сообщил Игорь Руденя. – Хочу отметить, что со строительством Северного обхода Твери в регионе появляется новая транспортная артерия. Благодаря этому жители города смогут сразу выезжать на трассу М-11 для поездок в Москву или Санкт-Петербург.

Губернатор (слева) на месте строительства трассы. Фото: ПТО

Строительство новой трассы существенно снизит транспортную нагрузку на улицу Пржевальского, дороги вдоль деревни Старая Константиновка и поселка 1-е Мая. А также позволит обеспечить непрерывное движение из Твери в сторону Кимр.

Новая магистраль станет частью транспортной системы, соединяющей дорожную сеть Тверской агломерации с М-11 «Нева».