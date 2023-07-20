Житель Тверской области тратит на торты и пирожные по 173 рубля в месяц

Торты жители региона покупают по совершенно разным поводам. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На покупку тортов и пирогов со сладкой начинкой в среднем один житель Тверской области в 2022 году тратил в месяц 173 рубля. Это лишь 2% от расходов на продукты питания. Такую статистику приводит Тверьстат по итогам выборочного обследования бюджетов семей региона за 2022 год.

- Покупая торты и пироги, мы выбираем те, что красиво украшены, посвежее, а также ориентируемся на вкусовые предпочтения. Бисквитные, песочные, слоеные, вафельные торты – каких только не бывает, но всё же это сладкое лакомство в отличие от пирогов, начинка которых может быть и несладкой, - замечают в Тверьстате.

Однако, ведомство не указывает, какие торты пользуются большей популярностью в Тверской области.