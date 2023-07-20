Между Москвой и Санкт-Петербургом с остановкой в Твери начнет курсировать «Ночной экспресс»

Вагон для "Ночного экспресса" и выглядит по ночному. Фото: ПТО

24 июля в 01:05 из Санкт-Петербурга в Москву отправится новый поезд «Ночной экспресс», вагоны для которого делали на тверском вагонзаводе. Состав будет делать остановку в столице Верхневолжья.

Доехать на "Ночном экспрессе" от города на Неве до Твери ночью 24 июля в купе за шесть часов будет стоить 3974 – 4875 рублей (цены на нижние и верхние места), в СВ - 7230 рублей. Для сравнения цена на место в купе Сапсана по этому же маршруту бывает равна 2669 рублям.

В купе в составе нового поезда - 199 мест, в СВ - 20.

Из 28 вагонов, которые ООО «Тверской экспресс» получило через Государственную транспортную лизинговую компанию для «Ночного экспресса», сформировано два пассажирских состава.

Новый поезд, как отмечено и в названии, будет курсировать между двумя столицами в ночное время. Дизайн вагонов соответствующий - внешне они окрашены в черный цвет с ярко-золотистыми элементами под звездную карту неба. Интерьер выдержан в спокойных пастельные тонах, что логично.

Интерьер логично выдержан в пастельных тонах. Фото: ПТО

Так раскрашивать вагоны - первый опыт для маляров ТВЗ. Справились на отлично.

Как не раз отмечал губернатор Игорь Руденя, Тверской вагонзавод - локомотив промышленности региона, один из лидеров железнодорожного машиностроения страны. Предприятие выпускает современные электропоезда, пассажирские вагоны нового поколения, участвует в производстве трамваев и вагонов метро.