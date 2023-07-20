Водитель "Дэу Нексия" погиб в ДТП в Тверской области

В ДТП погиб водитель автомобиля Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области за сутки 19 июля произошло две дорожные аварии, один человек погиб и двое пострадали, в том числе один несовершеннолетний. Одно из ДТП случилось днём на 35 км автодороги Вышний Волочек-Лесное - Пестово, Максатихинского округа, Тверской области. Водитель автомобиля «Дэо Нексия» не учел погодные и дорожные условия, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи, пассажир получил травмы.