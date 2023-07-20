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НовостиПроисшествия20 июля 2023 7:36

В Тверской области судимая женщина зарезала собутыльника

На нее завели уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемая в убийстве женщина задержана и допрошена Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Подозреваемая в убийстве женщина задержана и допрошена Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины 1988 года рождения (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, 18 июля 2023 года в Калязине мужчина выпивал вместе с ранее судимой знакомой. В ходе ссоры женщина взяла нож и ударила собутыльника. Потерпевший скончался. На месте ЧП выезжали следователь и полиция. Подозреваемая задержана и допрошена. В суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.