В Тверской области судимая женщина зарезала собутыльника

Подозреваемая в убийстве женщина задержана и допрошена Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины 1988 года рождения (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, 18 июля 2023 года в Калязине мужчина выпивал вместе с ранее судимой знакомой. В ходе ссоры женщина взяла нож и ударила собутыльника. Потерпевший скончался. На месте ЧП выезжали следователь и полиция. Подозреваемая задержана и допрошена. В суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.