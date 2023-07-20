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НовостиОбщество20 июля 2023 6:02

Прокуратура требует отремонтировать две деревенские дороги в Тверской области

Они расположены в Калининском районе
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Прокуратура добилась решения суда о ремонте дорог.

Прокуратура добилась решения суда о ремонте дорог.

Фото: Архив "КП"

Прокуратура Калининского района в результате проверки установила, что автодороги на улице Павловской и Лесном проезде деревни Мозжарино требуют ремонта. На проезжей части имеются многочисленные выбоины и просадки.

Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием к администрации Никулинского сельского поселения, где расположена деревня Мозжарино, устранить выявленные нарушения.

- Требования надзорного органа удовлетворены, решение в законную силу не вступило, - сообщила областная прокуратура.