В Кимрах Тверской области сотрудники МЧС спасли застрявшего в системе для полива кота

Котик жив-здоров, хотя и был напуган. Фото: МЧС по Тверской области

Днем 19 июля в Кимрах Тверской области сотрудники МЧС спасли кота, который застрял в коммуникациях для полива двора жилого дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Жильцы услышали жалобное мяуканье попавшего в плен кота, самостоятельно освободить животное не смогли, поэтому пришлось срочно звонить в МЧС.

На место выезжало отделение пожарно-спасательной части №11. Прибывшим спасателям пришлось применить лом, чтобы освободить котика.

С котом сейчас все хорошо, он жив-здоров, хотя и немного напуган, ведь в заточении ему пришлось провести около суток.