В Твери арестован адвокат, пытавшийся «замять» дело своего клиента за 5 миллионов рублей

Правоохранители взяли адвоката с поличным. ФОТО: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери арестован адвокат, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере. Он предложил своему клиенту «замять» возбужденное в отношении того уголовное дело за 5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Тверской области.

По версии следствия, в период с 25 апреля по 6 июля адвокат сообщил своему клиенту, в отношении которого осуществлялось уголовное преследование, что может «замять» его дело. При этом на ход следствия повлиять он не мог, но это от клиента скрыл. За свои услуги адвокат попросил 5 миллионов рублей под предлогом дальнейшей передачи их причастным к ведению дела лицам.

18 июля после получения адвокатом обозначенной суммы он был задержан правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.

-По ходатайству следственного органа судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

СУ СК не сообщает, кто сдал адвоката правоохранителям, его клиент или третьи лица.

Сейчас с подозреваемым работают следователи, расследование уголовного дела продолжается.