Жителям Тверской области предлагают выбрать поселения для установки вышек сотовой связи

Монтаж вышки сотовой связи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В регионе в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» местным жителям предлагают самим определить поселения, где установят сотовые вышки и соответственно подключат к сотовой связи в 2024 году.

Принять участие в голосовании можно до 13 августа на портале «Госуслуги». Допускаются только совершеннолетние граждане. Голосовать можно за населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек.

Также можно направить бумажное письмо в адрес Минцифры России через «Почту России» на адрес: индекс 123112, Москва, Пресненская набережная, 10, строение 2. Голосование по почте продлится по 10 сентября.

- Проект реализуется в Тверской области с 2014 года и продлится по 2030-го. В 2024 году будет установлено 35 базовых станций на территории области, - сообщила пресс-служба областного правительства.