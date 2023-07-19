В Тверской области задержан курьер телефонных мошенников

Будьте осторожны, не попадайтесь на удочку мошенников. Фото: Олег ХАДАЕВ

В Конаково жертвой обмана стала 86-летняя жительница города. У нее выманили 140 000 рублей. Полицейским удалось оперативно задержать молодого человека, подозреваемого в причастности к совершению мошенничества.

Предварительно установлено, что он был курьером схеме «родственник в беде».

- Сначала пенсионерке позвонила неизвестная женщина, представившись дочерью. Злоумышленница сообщила о том, что стала виновницей серьёзного ДТП, и якобы для лечения пострадавшего необходимо срочно передать 140 тысяч рублей мужчине, который приедет прямо домой к пенсионерке. Хозяйка квартиры выполнила все требования и передала деньги курьеру-соучастнику мошенников, - сообщила подробности пресс-служба областного УМВД.

Когда курьер уехал, она смогла связаться с дочкой и выяснила, что никакого ДТП не было - ее банально обманули.

Долго кататься курьеру не пришлось - сотрудники уголовного розыска оперативно установили его личность и задержали. В полиции подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что его привлекал лёгкий заработок. Ему доставались 10% от суммы, на которую разводили граждан, остальное забирали главные участники мошенничества.

Возбуждено уголовное дело, курьеру грозит до пяти лет лишения свободы. Ведётся следствие.