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НовостиОбщество19 июля 2023 15:09

В Тверской области планируют создать музей реки Волги

Идею обсудили председатель областного парламента и природоохранный прокурор
Источник:kp.ru
Реке Волге хотят открыть музей в Тверской области.

Реке Волге хотят открыть музей в Тверской области.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Планы по созданию музея реки Волги обсудили 19 июля на рабочей встрече спикера регионального Заксобрания Сергея Голубева с Волжским межрегиональным природоохранным прокурором Александром Илюшиным. Об этом сообщает пресс-служба областного Заксобрания.

Этот проект, одним из инициаторов и кураторов которого является Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура, предусматривает создание на базе Ольгинского женского монастыря в деревне Волговерховье Осташковского городского округа просветительского центра.

Планируется, что экспозиция музея будет рассказывать о природных достопримечательностях Селигерского края,традициях и культуре местных жителей, истории Ольгинского монастыря.

Сергей Голубев отметил, что идея создания музея Волги достойна всяческой поддержки.

На встрече. Фото: ЗСТО

На встрече. Фото: ЗСТО