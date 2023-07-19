В Тверской области планируют создать музей реки Волги

Реке Волге хотят открыть музей в Тверской области. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Планы по созданию музея реки Волги обсудили 19 июля на рабочей встрече спикера регионального Заксобрания Сергея Голубева с Волжским межрегиональным природоохранным прокурором Александром Илюшиным. Об этом сообщает пресс-служба областного Заксобрания.

Этот проект, одним из инициаторов и кураторов которого является Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура, предусматривает создание на базе Ольгинского женского монастыря в деревне Волговерховье Осташковского городского округа просветительского центра.

Планируется, что экспозиция музея будет рассказывать о природных достопримечательностях Селигерского края,традициях и культуре местных жителей, истории Ольгинского монастыря.

Сергей Голубев отметил, что идея создания музея Волги достойна всяческой поддержки.