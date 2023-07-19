В Твери открывается персональная выставка известного художника-славяниста Всеволода Иванова

Основная часть работ посвящена теме Древней Руси Фото: администрация Твери

21 июля в Большом выставочном зале Тверского городского музейно-выставочного центра откроется персональная выставка известного художника-славяниста Всеволода Иванова «Река времени».

В трех залах представлены картины, написанные в разные периоды творчества мастера. Будет представлена графика, созданная Всеволодом Ивановым в 1978 году и до этого нигде не выставлявшаяся.

- Основная часть работ посвящена теме Древней Руси. Отдельный цикл картин расскажет о жизни знаменитого тверского путешественника Афанасия Никитина, - сообщает администрация Твери.

Творчество живописца Всеволода Иванова пользуется популярностью в России и за рубежом, его работы являются иллюстрациями ко многим книгам.

Экспрзицию можно посетить до 3 сентября.