Игорь Бутман с оркестром выступит на Джазовом фестивале в Твери

Игорь Бутман выступит на Джазовом фестивале в Твери Фото: ПТО

21 июля на Театральной площади в Твери состоится Джазовый фестиваль Народного артиста России Игоря Бутмана. Джазовый оркестр исполнит лучшие произведения музыкального искусства, а также авторскую музыку Игоря Бутмана.

- Выступления Московского джазового оркестра под управлением народного артиста Российской Федерации Игоря Бутмана уже стали доброй традицией для Верхневолжья. Это яркое ожидаемое событие с каждым разом приобретает все больше поклонников, впечатляет зрелищностью, особой творческой атмосферой и мастерством исполнителей, - считает губернатор Игорь Руденя.

В 2024 году Московский джазовый оркестр отмечает двадцатипятилетний юбилей. Ежегодно коллектив даёт более 100 концертов в России, регулярно совершает большие гастроли по Китаю, Индии, Турции, ОАЭ, Оману и другим странам.

Участники оркестра - лучшие джазовые артисты России, признанные во всём мире, среди них - победитель конкурса имени Херби Хэнкока в Вашингтоне, гитарист Евгений Побожий и пианист и вокалист Олег Аккуратов.

Начало концерта в 18:30.