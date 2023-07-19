В Твери рабочие комиссии проверяют качество ремонта дорог

Комиссия проводит приемку дорог Фото: администрация Твери

В Твери комиссия проводит приемку дорог, отремонтированных в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Рабочие комиссии проведены на улице Маршала Конева на участке от улицы Бориса Полевого до улицы 1-я Республиканская и улице Односторонней.

Работы на объектах завершены с опережением графика: отремонтирована проезжая часть, нанесена разметка. Комиссия в составе представителей администрации Твери, Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области, контролирующих организаций проверила качество выполненных работ. Замечания переданы подрядчику для устранения нарушений.

- После сообщения подрядчика о готовности объекта к сдаче будет назначена дата выезда межведомственной комиссии на приёмку. На 2024 год на улице Односторонней и Маршала Конева запланирован ремонт тротуаров, - сообщили в администрации Твери.

В ближайшее время комиссии пройдут на улицах 2-я Грибоедова, 2 я Красина, Жигарева.