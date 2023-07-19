Губернатор поручил наказать виновных в срыве сроков ремонта школы № 17 в Твери

На совещании. Фото: ПТО

19 июля губернатору Игорю Рудене на совещании в областном правительстве было доложено об отставании по срокам ремонта основного здания школы №17 в Твери. Глава региона отреагировал.

- Игорь Руденя поручил главе города Твери Алексею Огонькову детально разобраться в ситуации и наказать виновных в срыве сроков проведения капитального ремонта здания школы, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Напомним, что основной корпус школы №17 расположен на улице Мусоргского в Заволжском районе города. Это одно из старейших учебных заведений Твери - первых учеников школа приняла аж в 1939 году.

В начале июля с проверкой в этой школе побывал глава города.

На совещании также обсуждались текущие строительства. Так, в микрорайоне «Южный» Твери возводится школа на 1224 места. Ее запланировано достроить к 1 сентября этого года.

На объекте завершается монтаж кровли и фасада здания, ведется установка перегородок на этажах и другие работы. Закупается оборудование.

На площадке строительства школы на 1224 места по улице Цветочная в Твери ведутся монолитные работы, армирование колонн, кладка стен первого этажа.

Также идут подготовительные работы к строительству школ в деревне Вахонино Конаковского округа (на 100 мест) и в Максатихе (на 300 мест). Школу на 250 мест строят в селе Дмитрова Гора.

Кроме того, возводится новое здание для Калязинского детского дома.

На совещании также рассмотрен вопрос о строительстве спортзала для школы №3 в Нелидово. Заключен контракт на проведение работ в 2023-2024 годах.