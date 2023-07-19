Благодаря победе в федеральном проекте в колледже Тверской области создадут 10 лабораторий

В Кашинском колледже будет создан образовательно-производственный центр «Развитие-Агро». Фото: VK/ГБПОУ "Кашинский колледж".

В Кашинском колледже грядут большие перемены. Он стал одним из победителей федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы РФ «Развитие образования». Благодаря этому в 2024 году в колледже будет создан образовательно-производственный центр «Развитие-Агро».

Его организуют на средства федерального и областного бюджетов, а также предприятия-партнера ООО «Румелко-Агро».

- В частности, будут оборудованы 10 новых лабораторий. По специальности «Ветеринария» – лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, клинической диагностики и лечения заболеваний животных, репродуктологии животных, лабораторной диагностики. По направлению «Мастер сельскохозяйственного производства» – лаборатории электротехники, оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм, устройства сельскохозяйственной техники, управления сельскохозяйственными машинами, материалов и технических измерений, цифровых технологий в агропромышленном комплексе, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.

В рамках Центра «Развитие-Агро» планируется ежегодно обучать по 250 квалифицированных специалистов аграрной отрасли и за три года увеличить количество реализуемых образовательных программ от 15 до 44.

- В регионе ведется работа по развитию образовательных кластеров, особый акцент сделан на производственной практике, - отметил губернатор Игорь Руденя.