В Твери открыта регистрация на "Хвостатый кросс" Фото: vk.com/tver_helpanimals

3 сентября в Ландшафтном парке "Тьмака" состоится "Хвостатый кросс". Регистрация уже открыта. Заявки подали 74 участника.

На дистанцию с собаками к участию допускаются лица, достигшие 14 лет; животные должны иметь все необходимые отметки о вакцинациях в ветпаспорте; один участник может бежать только с одной собакой; запрещается участвовать в забеге с течными или агрессивными собаками; собака должна быть на поводке на протяжении всего мероприятия.

- Мы просим воздержаться от использования наушников, чтобы слышать предупреждения от других участников и организаторов. Формат кросса предполагает раздельный старт, по очереди, с интервалом 30 сек, после звукового сигнала, - сообщает Инициативная группа по защите животных.

Регистрация на забег открыта по ссылке.