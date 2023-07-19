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НовостиОбщество19 июля 2023 11:35

Ботанический сад приглашает жителей Твери на семейный праздник середины лета

Мероприятие состоится 23 июля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Гостей приглашают в Ботанический сад на праздник середины лета Фото: vk.com/hortus

Гостей приглашают в Ботанический сад на праздник середины лета Фото: vk.com/hortus

Ботанический сад Тверского государственного университета приглашает гостей на традиционный семейный Праздник середины лета. Мероприятие состоится 23 июля в 12:00.

Для посетителей подготовлена концертная программа, выставка фиалок, творческие мастер-классы по рисованию летних цветов и созданию текстильных кукол.

Можно будет посетить оранжерею "Зелёный дом" с тропическими растениями и прогуляться по саду.

Вход платный.