Ботанический сад приглашает жителей Твери на семейный праздник середины лета

Гостей приглашают в Ботанический сад на праздник середины лета Фото: vk.com/hortus

Ботанический сад Тверского государственного университета приглашает гостей на традиционный семейный Праздник середины лета. Мероприятие состоится 23 июля в 12:00.

Для посетителей подготовлена концертная программа, выставка фиалок, творческие мастер-классы по рисованию летних цветов и созданию текстильных кукол.

Можно будет посетить оранжерею "Зелёный дом" с тропическими растениями и прогуляться по саду.

Вход платный.