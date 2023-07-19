В Тверской области продолжается заготовка кормов Фото: ПТО

В Тверской области продолжается заготовка кормов для животноводства. Травы скошены на площади 27,8 тыс. га, выполнено 27% от плана.

Активнее всего сенокос ведут хозяйства Кашинского округа. Убрано 5,3 тыс. га - это 51% от запланированного. Высокие темпы в хозяйствах Конаковского округа, где скошено более 4 тыс. га - 60% от плана. Также хозяйствами заготавливается сено, сенаж, силосная масса.

В этом году хозяйствами всех категорий планируется обеспечить показатель в 19,6 центнера кормовых единиц на одну условную голову. На сегодняшний момент заготовлено 5,8 центнера на условную голову.

Заготовка кормов в Тверской области продлится до октября.