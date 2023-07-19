В колледжах Тверской области для абитуриентов открыто 6400 бюджетных мест

Приемная кампания открыта до середины августа. Фото: ПТО

До 15 августа открыт прием документов на поступление в колледжи Тверской области. Всего в этом году там создано свыше 6,4 тыс. бюджетных мест.

- Одна из ключевых задач - обеспечить выпуск специалистов с высоким уровнем подготовки по специальностям, востребованным на региональном рынке труда, - считает губернатор Игорь Руденя.

Наибольшей популярностью в колледжах области пользуются следующие специальности: «Информационные системы и программирование» (200 бюджетных мест), «Туризм и гостеприимство» (290 мест), «Преподавание в начальных классах» (185 мест), «Сестринское дело» (300 мест), «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» (250 мест), «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (225 мест).

Для поступления выпускники школ должны предоставить оригиналы или копии паспорта и аттестата, заявление, а также фотографии 3х4.

Ознакомиться с контрольными цифрами приема в колледжи можно на официальном сайте регионального Минобра.

Для удобства поступающих в регионе разработана «Интерактивная карта системы профессионального образования Тверской области».