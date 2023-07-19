Двое мужчин украли лестницу с территории кафе в Осташкове

Лестницу нашли и вернули в кафе Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратилась директор кафе в Осташкове и сообщила о пропаже алюминиевой раздвижной лестницы, оставленной на заднем дворе заведения. Ущерб составил 5000 рублей.

Полицейские опросили возможных свидетелей, изучили записи камер видеонаблюдения на территории кафе и обратили внимание на двух мужчин.

Личности подозреваемых установлены. Ими оказались ранее судимые безработные местные жители 38 и 32 лет.

В полиции фигуранты сознались в содеянном и пояснили, что в день происшествия шли мимо кафе в магазин и заметили лестницу. Имущество решено было украсть и продать. Деньги потратили на алкоголь.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Лестницу вернули в кафе.