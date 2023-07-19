Официальный представитель МИД России Мария Захарова посетила мужской монастырь в Тверской области

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посетила монастырь в Торжке. Фото: VK/Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с семьей провела выходные в Торжке. Побывала она в одной из главных Святынь города - Борисоглебском мужском монастыре. После осмотра святыни сфотографировалась на память.

Захарова в Торжке не в первый раз. В январе минувшего года приезжала с частным визитом. Гостья осмотрела достопримечательности и отведала знаменитых пожарских котлет. Гастрономический бренд Торжка пришёлся Марии Захаровой по вкусу, этим она поделилась с читателями на своей странице в соцсети.

"В Тверской области надо обязательно попробовать котлеты пожарские. Родина их — город Торжок Особенность этих котлет в том, что готовятся они из рубленого куриного мяса, а затем обжариваются в сухарях. Объедение, честно скажу", — написала Захарова.

Шеф-повар одного из местных ресторанов специально для неё проводил мастер-класс по приготовлению котлет.

Была Мария Захарова и в местном музее Пушкина, и у «Торжокского золотошвей». МИД РФ и «Торжокские золотошвеи» тесно сотрудничают. В частности золотошвей выполняют нашивки для формы сотрудников министерства.