Игорь Руденя проинспектировал ход строительства детской больницы в Твери

На объекте активизированы работы - возводится первый этаж комплекса. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя утром 19 июля проверил, как продвигается строительство нового здания Детской областной клинической больницы в Заволжье Твери рядом с перинатальным центром. Главой региона на месте были даны некоторые поручения.

- За прошедший месяц после доработки технической части проекта и при федеральной поддержке работы на объекте были активизированы. Возводится первый этаж комплекса - ведётся устройство железобетонных конструкций первого и подземного этажей, осуществляется вертикальная гидроизоляция подземного этажа, устройство фундамента блока «В», - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.

Осмотрев стройплощадку, Игорь Руденя провел там же выездное совещание. Губернатор поручил повысить темпы работ. Сделать это планируется за счет увеличения количества строителей.

Губернатор провел на месте выездное совещание. Фото: ПТО

Также на совещании рассмотрены вопросы ремонта подъездной дороги к стройплощадке от Петербургского шоссе.

Сообщается, что при строительстве больницы применяются отечественные материалы. Также в ДОКБ запланировано установить медоборудование российского производства.

Согласно проекту новый комплекс ДОКБ будет рассчитан на 420 коек и 13,5 тыс. посещений пациентов в год. Это будет здание из пяти надземных этажей и одного подвального.

Открытие нового комплекса ДОКБ позволит создать в Твери современный медицинский кластер. Он объединит перинатальный центр, Областную клиническую больницу, диагностический центр Тверского государственного медуниверситета.

На стройплощадке ДОКБ. Фото: ПТО