За сутки в Тверской области произошло четыре пожара Фото: Мария ОСИПОВА

За сутки, 18 июля, на территории Тверской области зарегистрировано четыре пожара и одно происшествие на воде.

Трижды пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации последствий ДТП.

ГУ МЧС России по Тверской области и пожарно-спасательные гарнизоны функционируют в режиме повышенной готовности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов - 101, 112). "Телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области - (4822) 39-99-99.