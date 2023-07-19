Команда ФК "Тверь" начала подготовку к новому сезону Фото: vk.com/fc_volga_tver

Команда ФК "Тверь" под руководством тренерского штаба Михаила Пилипко начала подготовку к старту нового сезона.

- Мы понесли серьезные потери в составе, и прямо сейчас активно просматриваем потенциальных новичков. В первом туре Группы 2 Второй лиги Б сыграем 22 июля в Красногорске с "Зорким", - сообщила администрация клуба в соцсети.

Добавим, что по итогам жеребьевки в первом раунде Кубка России ФК "Тверь" сыграет дома с командой "Электрон" из Великого Новгорода. Игра на стадионе "Юность" запланирована на 1-3 августа. Более точная дата матча станет известна позже.