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НовостиСпорт19 июля 2023 9:07

Команда ФК "Тверь" начала подготовку к новому сезону

22 июля состоится игра в Красногорске
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Команда ФК "Тверь" начала подготовку к новому сезону Фото: vk.com/fc_volga_tver

Команда ФК "Тверь" начала подготовку к новому сезону Фото: vk.com/fc_volga_tver

Команда ФК "Тверь" под руководством тренерского штаба Михаила Пилипко начала подготовку к старту нового сезона.

- Мы понесли серьезные потери в составе, и прямо сейчас активно просматриваем потенциальных новичков. В первом туре Группы 2 Второй лиги Б сыграем 22 июля в Красногорске с "Зорким", - сообщила администрация клуба в соцсети.

Добавим, что по итогам жеребьевки в первом раунде Кубка России ФК "Тверь" сыграет дома с командой "Электрон" из Великого Новгорода. Игра на стадионе "Юность" запланирована на 1-3 августа. Более точная дата матча станет известна позже.