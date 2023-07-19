Шесть проектов из Тверской области получили гранты на конкурсе «Студенческий Стартап» Фото: ПТО

Фонд содействия инновациям объявил победителей грантового конкурса «Студенческий Стартап». В список проектов попали шесть разработок представителей Тверской области, связанные с созданием программного обеспечения, хранением информации и работой искусственного интеллекта.

Авторами проектов-победителей «Студенческого Стартапа» стали Максим Абрамчук, Михаил Волков, Дарья Кравченко, Кристина Небывалова, Елена Спирина, Ксения Скороделова.

- Важно, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям, - отметил губернатор Игорь Руденя.

К примеру, проект студента Тверской государственной сельскохозяйственной академии Максима Абрамчука «Разработка программного обеспечения на основе машинного обучения для обработки и систематизации данных о распространении борщевика Сосновского» направлен на создание программного обеспечивания по сбору данных о количестве и стадии развития борщевика на заданной территории. Готовую карту поражённой территории можно передать компаниям, осуществляющим уничтожение сорняка.

На всех этапах поддержку конкурсантам оказывали специалисты инновационного блока Центра «Мой бизнес».