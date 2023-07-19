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НовостиОбщество19 июля 2023 8:57

Шесть проектов из Тверской области получили гранты на конкурсе «Студенческий Стартап»

Фонд содействия инновациям объявил победителей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Шесть проектов из Тверской области получили гранты на конкурсе «Студенческий Стартап»

Шесть проектов из Тверской области получили гранты на конкурсе «Студенческий Стартап»

Фото: ПТО

Фонд содействия инновациям объявил победителей грантового конкурса «Студенческий Стартап». В список проектов попали шесть разработок представителей Тверской области, связанные с созданием программного обеспечения, хранением информации и работой искусственного интеллекта.

Авторами проектов-победителей «Студенческого Стартапа» стали Максим Абрамчук, Михаил Волков, Дарья Кравченко, Кристина Небывалова, Елена Спирина, Ксения Скороделова.

- Важно, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям, - отметил губернатор Игорь Руденя.

К примеру, проект студента Тверской государственной сельскохозяйственной академии Максима Абрамчука «Разработка программного обеспечения на основе машинного обучения для обработки и систематизации данных о распространении борщевика Сосновского» направлен на создание программного обеспечивания по сбору данных о количестве и стадии развития борщевика на заданной территории. Готовую карту поражённой территории можно передать компаниям, осуществляющим уничтожение сорняка.

На всех этапах поддержку конкурсантам оказывали специалисты инновационного блока Центра «Мой бизнес».