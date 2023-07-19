В Тверской области у пьяного водителя конфисковали автомобиль

Мужчина получил 120 часов обязательных работ Фото: Степан КАМЕНЕВ

51-летний житель Торжокского района осужден за управление автомобилем в состоянии алкогольноо опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).

Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. 8 апреля 2023 года вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил виновному 120 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года. Автомобиль подсудимого конфискован.

Приговор не вступил в законную силу.