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НовостиОбщество19 июля 2023 8:47

В Тверской области у пьяного водителя конфисковали автомобиль

Нарушителя отправили на обязательные работы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина получил 120 часов обязательных работ

Мужчина получил 120 часов обязательных работ

Фото: Степан КАМЕНЕВ

51-летний житель Торжокского района осужден за управление автомобилем в состоянии алкогольноо опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).

Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. 8 апреля 2023 года вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил виновному 120 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года. Автомобиль подсудимого конфискован.

Приговор не вступил в законную силу.