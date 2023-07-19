Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 июля 2023 8:36

Мошенники обманули двух жителей Твери на 28 000 рублей

Возбуждены уголовные дела
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенники обманывали жителей в мессенджере

Мошенники обманывали жителей в мессенджере

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В дежурную часть полиции в Твери поступили два заявления о мошенничествах. Потерпевшим в мессенджере написали знакомые с просьбой занять денег.

Так, 37-летний житель Твери отправил на указанный в сообщении счёт 20 000 рублей, а потом узнал, что аккаунт приятеля взломан.

31-летний тверичанин перевёл 8 000 и хотел отправить ещё, однако в этот момент его набрала знакомая и рассказала, что от её имени действуют мошенники.

По фактум мошенничества возбуждены уголовные дела.