Мошенники обманули двух жителей Твери на 28 000 рублей

Мошенники обманывали жителей в мессенджере Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В дежурную часть полиции в Твери поступили два заявления о мошенничествах. Потерпевшим в мессенджере написали знакомые с просьбой занять денег.

Так, 37-летний житель Твери отправил на указанный в сообщении счёт 20 000 рублей, а потом узнал, что аккаунт приятеля взломан.

31-летний тверичанин перевёл 8 000 и хотел отправить ещё, однако в этот момент его набрала знакомая и рассказала, что от её имени действуют мошенники.

По фактум мошенничества возбуждены уголовные дела.