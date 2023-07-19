Над устранением последствий урагана в Тверской области работают 35 бригад энергетиков

Муниципалитеты частично обесточены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты филиала "Россети Центр" - "Тверьэнерго" восстанавливают электроснабжение в муниципалитетах региона. Часть потребителей осталась без электричества в результате прохождения грозового фронта и сильного ветра.

На местах работают 35 бригад: 143 специалиста и 46 единиц спецтехники. Также в распоряжении филиала находятся 65 резервных источников электроснабжения общей мощностью 4,9 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии в социально значимые объекты.

- В филиале сохраняется режим повышенной готовности, работает оперштаб. Грозовой фронт продолжает прохождение по территории Тверской области. Энергетики прикладывают все усилия, чтобы оперативно обеспечить потребителей электроэнергией, в том числе по резервным схемам, - сообщили в пресс-службе филиала "Россети Центр" - "Тверьэнерго".

В селе Емельяново Старицкого округа и деревне Турыгино Конаковского района развернуты мобильные пункты работы с потребителями, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра "Россети" 8-800-220-0-220. Звонки принимаются круглосуточно.