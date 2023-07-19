19-летнего жителя Ржева подозревают в краже золотых украшений

Фигурант украл деньги и золотые украшения Фото: УМВД России по Тверской области

В дежурную часть полиции Ржева поступило заявление о квартирной краже от 65-летней женщины. Заявительница сообщила, что проживает с 18-летней родственницей, из их жилища в разные дни пропали деньги в сумме 15 000 рублей, а также золотые украшения стоимостью более 25 000 рублей.

Следов взлома на месте полицейские не обнаружили. Оперативники изъяли следы рук и шкатулку, в которой хранились пропавшие украшения: цепочка, две подвески и два кольца.

В ходе розыска была установлена причастность к совершению краж 19-летнего местного жителя, который оказался приятелем 18-летней родственницы.

Фигурант сознался в содеянном. Похищенные золотые украшения он сдал в ломбард, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурант полностью возместил ущерб 15 000 рублей одной из потерпевших и частично другой.