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НовостиПроисшествия18 июля 2023 17:14

Водитель без прав устроил ДТП с пострадавшим на трассе "Золотое кольцо" в Тверской области

Травмы получил ребенок
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В ДТП пострадал ребенок Фото: УГИБДД России по Тверской области

В ДТП пострадал ребенок Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло днем 16 июля на 1363 км трассы Р-132 "Золотое Кольцо", в Кашинском округе.

Женщина-водитель, управляя автомобилем "Дэу Матиз", при движении в сторону Твери, не выбрала безопасную скорость и опрокинулась.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир. Его доставили в больницу.

- Основными причинами данного ДТП послужило отсутствие водительского удостоверения и как следствие опыта управления у водителя, а также неправильный выбор скоростного режима движения. Несовершеннолетний ребенок перевозился с соблюдение всех норм безопасности, - сообщили в Кашинской Госавтоинспекции.