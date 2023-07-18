Водитель без прав устроил ДТП с пострадавшим на трассе "Золотое кольцо" в Тверской области

В ДТП пострадал ребенок Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло днем 16 июля на 1363 км трассы Р-132 "Золотое Кольцо", в Кашинском округе.

Женщина-водитель, управляя автомобилем "Дэу Матиз", при движении в сторону Твери, не выбрала безопасную скорость и опрокинулась.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир. Его доставили в больницу.

- Основными причинами данного ДТП послужило отсутствие водительского удостоверения и как следствие опыта управления у водителя, а также неправильный выбор скоростного режима движения. Несовершеннолетний ребенок перевозился с соблюдение всех норм безопасности, - сообщили в Кашинской Госавтоинспекции.