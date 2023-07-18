Арестован мужчина, угрожавший ножом женщинам в Тверской области

Мужчина арестован по подозрению в разбое Фото: прокуратура Тверской области

В Осташкове по решению суда заключен под стражу 31-летний житель Бельского района. Мужчину обвиняют в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

По версии следствия, 16 июля 2023 года около 17:00 вечера в Осташкове злоумышленник подошел к подъезду одного из многоквартирных домов, где на скамейке сидели две женщины, стал угрожать им ножом и требовать деньги.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле межрайонной прокуратуры.