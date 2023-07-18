Около 20 машин пострадали при прорыве трубы с горячей водой на паркинге в Твери

На парковке в Твери повреждены около 20 машин. Фото: VK/«Инцидент Тверь»

18 июля в Твери на улице Коминтерна произошло коммунальное ЧП - мощный гейзер высотой в несколько метров вырвался из-под земли, пробил асфальт, повредил около 20 автомобилей на паркинге одного из крупных городских предприятий. По счастливой случайности вблизи не было людей и никто не пострадал.

«Предварительно установлено, что на парковке в момент проведения ресурсоснабжающей организацией гидравлических испытаний прорвало трубу горячей воды, в результате чего повреждено около 20 автомобилей», — говорится в сообщении областной прокуратуры. Московским межрайонным следственным отделом Твери регионального СКР по факту происшествия организовано проведение доследственной проверки.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также действиям уполномоченных должностных лиц.

Коммунальщики в свою очередь сообщают, что незамедлительно приехали на место ЧП: «Ремонтные бригады «Тверской генерации» прибыли на территорию парковки сразу после того, как произошел инцидент». Сейчас на месте прорыва работают коммунальные службы. В пресс-службе «Тверской генерации» сообщили, что въезд и парковка автотранспорта, где произошло повреждение теплотрассы, не соответствуют режиму эксплуатации теплосетей, то есть расположение данной парковки не было согласовано с ресурсоснабжающей компанией. О ремонте сетей владельцы паркинга были уведомлены, но не закрыли автостоянку доя машин на время проведения гидравлических испытаний.