В 29 детсадах Тверской области обновят игровые площадки

В 29 детских садах Тверской области обновят уличные игровые комплексы. Фото: ПТО

До 1 сентября этого года в 29 детских садах в 22 муниципалитетах региона обновят уличные игровые площадки. Решение принято на заседании областного правительства, которое 18 июля провел губернатор Игорь Руденя.

Субсидий для обустройства площадок в этом году получат Андреапольский, Весьегонский, Вышневолоцкий, Западнодвинский, Калининский, Калязинский, Кимрский, Конаковский, Лихославльский, Максатихинский, Нелидовский, Оленинский, Осташковский, Рамешковский, Ржевский, Сандовский, Селижаровский, Сонковский, Фировский округа, Торжокский район, а также город Тверь и ЗАТО Озерный.

- На территории детских садов будут установлены комплексы, которые включают в себя 12 объектов: песочницу, домик-беседку, игровую панель, паровозик, гимнастический комплекс и прочие игровые элементы, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Обновление площадок проводится в регионе по программе оснащения муниципальных детских садов уличными игровыми комплексами. Она реализуется по инициативе губернатора.