Малые агропредприятия Тверской области получат 34,8 млн рублей на развитие сельского туризма

В регионе не только классическое сельское хозяйство, есть еще и агротуризм. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для отбора на грантовую поддержку в Минсельхоз России направлено пять проектов в сфере сельского туризма от Тверской области. Об этом объявлено на заседании правительства региона 18 июля.

- Это совместное с Минсельхозом России направление работы. Уверен, что проекты, заявленные на гранты, придадут новый облик объектам сельского хозяйства Тверской области. А для гостей региона это возможность познакомиться с тем, как живет село, - отметил губернатор Игорь Руденя.

В Пеновском округе на поддержку претендует предприятие, которое реализует два проекта. Средства планируется направить на закупку оборудования для ресторана и сыроварни, а также на приобретение оборудования для пасеки и транспорта для проведения экскурсий.

В Торжокском районе запланировано стрительство павильона для гостей, объектов туристского показа и закупку техники для козьего парка.

Предприятие в Зубцовском округе при господдержке построит кемпинги и проведет благоустройство территории. В Бологовском округе также запланировано строительство помещений для размещения туристов и организации необходимой инфраструктуры.

- Общая сумма грантовой поддержки составит 34,8 млн рублей. Реализация проектов запланирована в 2024 году, - уточнила пресс-служба областного правительства.