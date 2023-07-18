В Твери состоялось открытие нового сквера на улице Хромова

В Твери прошли праздники дворов Фото: администрация Твери

В Твери открываются объекты, благоустроенные в рамках программ инициативных проектов, поддержки местных инициатив, а также по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Праздники дворов прошли на улице 1-я Суворова и в сквере на улице Хромова.

Во дворе многоквартирных домов № 7, 9,11,13 по улице 1-ая Суворова положили новый асфальт на площади 4000 кв м. Далее жители планируют завершить благоустройство и подали заявку на участие в Программе поддержки местных инициатив в 2024 году.

В Заволжском районе Твери состоялось открытие нового сквера на улице Хромова, благоустроенного по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

- В новой зоне отдыха проложены дорожки, установлены 38 камер наружного видеонаблюдения, детская и спортивная площадки, малые архитектурные формы и две уличные беседки для отдыха и занятий йогой, - сообщили в администрации Твери.

Для горожан был организован большой праздник с детской анимацией, мастер-классами, все желающие могли сдать нормы ГТО.