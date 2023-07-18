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НовостиЭкономика18 июля 2023 14:33

Тверской вагонзавод начнет изготавливать двухэтажные вагоны с отечественной тормозной системой

Новые тормоза уже прошли тестирование
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Тверской вагонзавод начнет изготавливать двухэтажные вагоны с отечественной тормозной системой

Тверской вагонзавод начнет изготавливать двухэтажные вагоны с отечественной тормозной системой

Фото: ПТО

Тверской вагоностроительный завод, входящий в состав АО «Трансмашхолдинг», начнет изготавливать двухэтажные вагоны с отечественной тормозной системой. Продукция прошла соответствующие испытания.

По мнению губернатора Игоря Рудени, в нынешних экономических условиях ТВЗ вносит важный вклад в выпуск импортозамещающей продукции.

Новые тормоза были протестированы, а результаты положительно оценены приемочной комиссией, в состав которой вошли представители Федеральной пассажирской компании, ТМХ Инжиниринг, компаний-поставщиков, организаций, проводивших испытания - Тверского института вагоностроения и Всероссийского научно-исследовательского институт гигиены транспорта.