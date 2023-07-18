СК и прокуратура начали проверку по факту коммунального ЧП в Твери

Коммунальное ЧП произошло на улице Коминтерна Фото: прокуратура Тверской области

18 июля в Твери на улице Коминтерна произошло коммунальное ЧП - прорвало трубу горячего водоснабжения. Мощный гейзер, который вырвался из-под земли, пробил асфальт, повредил около 20 автомобилей.

Московским межрайонным следственным отделом Твери регионального СКР по факту происшествия организовано проведение доследственной проверки.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также действиям уполномоченных должностных лиц.